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Общество, Одесса

В Одессе назревает «исторический» скандал (ФОТО,ВИДЕО)

09.08.2017

В соцсетях стремительно набирает реакцию вид закатанной в асфальт исторической брусчатки в центре Одессы.

«Какой гений закатал в асфальт Пушкинскую?!» — справедливо задает вопрос Владислава Швец и публикует фото.

Реакция пользователей последовала незамедлительно.

Одна из версий такой несуразицы на перекрестке улиц Пушкинская и Большая Арнаутская, что это было наспех «залатано» для безопасности проведения велогонки в прошлые выходные.

Посмотрим на дальнейшее развитие событий.

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Suhan

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