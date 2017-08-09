В Одессе назревает «исторический» скандал (ФОТО,ВИДЕО)

В соцсетях стремительно набирает реакцию вид закатанной в асфальт исторической брусчатки в центре Одессы.

«Какой гений закатал в асфальт Пушкинскую?!» — справедливо задает вопрос Владислава Швец и публикует фото.

Реакция пользователей последовала незамедлительно.

Одна из версий такой несуразицы на перекрестке улиц Пушкинская и Большая Арнаутская, что это было наспех «залатано» для безопасности проведения велогонки в прошлые выходные.

Посмотрим на дальнейшее развитие событий.