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В Одессе не прошли игры с тоталитарной символикой (ФОТО, ВИДЕО)

07.05.2017 0 605

В воскресенье патрульными полицейскими в Одессе были задержаны два человека, которые нарушая требования закона о декоммунизации, гордо рассекали по городу на авто (иностранная регистрация) с коммунистической символикой.

 «Авто и водитель задержаны, доставлены в Хмельницкий участок полиции, открыто производство по ст. 436 ч. 1 УК, на место также прибыли сотрудники СБУ с целью выяснить, кто надоумил этих граждан провоцировать спокойствие в городе таким образом, или они лично нарушали закон по идейным соображениям«, — сообщил в фэйсбуке консультант начальника ГУ Нацполиции Украины в области Руслан Форостяк и разместил фото.

Позже появилась информация, что  это были участники автопробега «Наш День Победы», которых задержали за то, что одним из флагов на мероприятии, была символика ордена Великой Отечественной войны.


Судя по комментариям, о задержанных пытался «похлопотать» один из нардепов.

А экс-глава одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко  выяснял, где можно встретить товарищей «для профилактической беседы».

Одесская полиция еще раз просит одесситов и гостей города не провоцировать ситуацию. Тоталитарная символика запрещена согласно закону о декоммунизации.

Также в сети появилось видео, датированное пятым мая, где активисты пообщались с пассажирами автомобиля с коммунистической символикой.

 

 

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Suhan

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