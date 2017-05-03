В Одессе — новый глава СБУ (ФОТО)

В шести областях Президент Украины заменил глав управлений СБУ.

В списке и Одесское управление, которое возглавлял Сергей Батраков с августа 2014 года. Напомним, на днях Сергей Батраков потребовал от мэра Одессы Геннадия Труханова отменить принятое решение о возврате ряду улиц в Одессе старых коммунистических названий.

БАТРАКОВ-ТРУХАНОВУ: НЕМЕДЛЕННО ОТМЕНИТЬ РЕШЕНИЕ И ПРОИНФОРМИРОВАТЬ (ДОКУМЕНТ)

На его место назначен бывший руководитель Черниговской СБУ, генерал-майор Александр Довженко.

Александр Довженко работает в системе СБУ с 1993 года. Служил на разных должностях в региональных органах и центральном управлении.

В 2012 и по сентябрь 2013 года занимал должность замначальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

С 2013 года — начальник Черниговского управления Службы.