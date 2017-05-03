В Одессе — новый глава СБУ (ФОТО)

В шести областях Президент Украины заменил глав управлений СБУ.
В списке и Одесское управление, которое возглавлял Сергей Батраков с августа 2014 года. Напомним, на днях Сергей Батраков потребовал от мэра Одессы Геннадия Труханова отменить принятое решение о возврате ряду улиц в Одессе старых коммунистических названий.
БАТРАКОВ-ТРУХАНОВУ: НЕМЕДЛЕННО ОТМЕНИТЬ РЕШЕНИЕ И ПРОИНФОРМИРОВАТЬ (ДОКУМЕНТ)
На его место назначен бывший руководитель Черниговской СБУ, генерал-майор Александр Довженко.
Александр Довженко работает в системе СБУ с 1993 года. Служил на разных должностях в региональных органах и центральном управлении.
В 2012 и по сентябрь 2013 года занимал должность замначальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
С 2013 года — начальник Черниговского управления Службы.
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