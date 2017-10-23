В Одессе определили самых сильных спортсменов области (ФОТО)

В воскресенье в Одессе, несмотря на ненастную погоду, в СК «»Олимпиец» было многолюдно: болельщики пришли поддержать финалистов чемпионата области по боксу среди мужчин элиты (1999 г.р. и старше), юношей (2000-2001 г.р.) и девушек всех возрастных категорий.

Это областное первенство для некоторых участников стало пропуском на чемпионаты Украины. В ноябре будут сражаться: молодежь в Николаеве, взрослые — во Львове, а девушки — в декабре в Надворной.

В ОДЕССЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ТРИ ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ (ФОТО)

В ОДЕССЕ ДЕВУШКИ ВЫХОДЯТ НА РИНГ

Из МОЛОДЕЖИ в этот день золото в копилку наград добавили: Анатолий Бурдиян ( 69 кг, Беляевка), Виктор Литвак ( 75 кг, ДЮСШ — 5) , Алексей Любарец ( 81 кг, «Колос») и Сергей Тимошевский (91 кг, Рени).

Серебряные награды заслужили: Владимир Пиченко (69 кг, «Колос») и Александр Наумов ( 75 кг, ДЮСШ — 5).

Среди ЭЛИТЫ воскресными победителями стали: Иван Соловьев (56 кг, ДЮСШ — 5), Павел Микитишин (60 кг, «Черное море»), Алик Альмахмуд (64 кг, ДЮСШ — 5), Омар Соломонов (69 кг, «Гефест») и Коренной Вадим (91 кг, ДЮСШ — 7).

Серебро завоевали: Мохманд Мохаммад (56 кг, «Колос»), Виктор Туров ( 60 кг, «Колос» ), Михаил Попеляшко ( 64 кг, ДЮСШ — 5), Владислав Николаев (91 кг, ДЮСШ — 7).

Отдельно отметим серебряного призера Евгения Вакуленко (69 кг, ДЮСШ — 5), который сегодня сражался на ринге в свой День рождения!

Два боя среди ДЕВУШЕК — финалисток судьи признали равными по мастерству соперниц и вручили всем золотые медали:

Елене Базилюк (54 кг, Беляевка), Соне Цепотан (54 кг, «Колос»), Юлии Касьяненко (50 кг, Беляевка) и Юле Курсенко (50 кг, Лиманская ДЮСШ).

По признанию главного тренера Федерации бокса Одесской области Сергея Антонова, единственным отрицательным фактором нынешнего чемпионата стала немногочисленность участников.

Дело в том, что в этот раз чемпионат проводился на полтора месяца раньше, чем обычно и многие спортсмены — студенты оказались не готовы выступать после летних каникул. Однако, общий уровень областного первенства порадовал и показал, что есть хорошие силы для участия в предстоящих чемпионатах Украины.

Общая команда чемпионов Одесской области выглядит так: