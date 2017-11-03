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Общество, Одесса

В Одессе открыли памятник Таирову (ФОТО)

03.11.2017

В Одессе на пересечении улиц Академика Королева и Академика Вильямса (жилой массив Таирова) состоялось открытие памятного знака знаменитому отечественному ученому-виноделу Василию Таирову, по случаю 158-летия со дня его рождения.

Автором памятной плиты выступил Ашот Манукян, а скульптором  ̶  Авнан Манукян.

Имя Василия Таирова известно во всем мире, поскольку именно он является основоположником развития виноградарства на песчаных почвах, которых довольно много в Одесской области, и основателем первой научно-исследовательского учреждения в области виноградарства и виноделия.

 

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Suhan

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