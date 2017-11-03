В Одессе открыли памятник Таирову (ФОТО)

В Одессе на пересечении улиц Академика Королева и Академика Вильямса (жилой массив Таирова) состоялось открытие памятного знака знаменитому отечественному ученому-виноделу Василию Таирову, по случаю 158-летия со дня его рождения.

Автором памятной плиты выступил Ашот Манукян, а скульптором ̶ Авнан Манукян.

Имя Василия Таирова известно во всем мире, поскольку именно он является основоположником развития виноградарства на песчаных почвах, которых довольно много в Одесской области, и основателем первой научно-исследовательского учреждения в области виноградарства и виноделия.