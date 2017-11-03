В Одессе открыли памятник Таирову (ФОТО)
03.11.2017
В Одессе на пересечении улиц Академика Королева и Академика Вильямса (жилой массив Таирова) состоялось открытие памятного знака знаменитому отечественному ученому-виноделу Василию Таирову, по случаю 158-летия со дня его рождения.
Автором памятной плиты выступил Ашот Манукян, а скульптором ̶ Авнан Манукян.
Имя Василия Таирова известно во всем мире, поскольку именно он является основоположником развития виноградарства на песчаных почвах, которых довольно много в Одесской области, и основателем первой научно-исследовательского учреждения в области виноградарства и виноделия.
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