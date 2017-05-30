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Одесса, Экономика

В Одессе открылся офис европейского банка

30.05.2017 0 76

Сегодня произошло событие в финансовой жизни Одессы — открылся четвертый в Украине офис ( просле Киева, Харькова, Львова) Европейского банка реконструкции и развития.

Новый центр ЕБРР позволят повысить информированность местного малого и среднего бизнеса о тех возможностях, которые существуют в рамках инициативы, и будет служить региональным центром банка для южных областей Украины.

Это расширение деятельности также поддерживается Европейским союзом в рамках инициативы EU4Business.

«С целью расширения и укрепления деятельности в Украине ЕБРР открыл новый региональный офис на юге страны в городе Одессе — одном из важнейших промышленных центров, который открывает морские ворота Украины и обеспечивает выход к Черному морю», — сказано в сообщении.

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Suhan

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