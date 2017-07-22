В Одессе открыт Центр для пляжных видов спорта (фото)

Вчера, 21 июля, на 14 станции Большого Фонтана состоялось открытие Центра для соревнований по пляжным видам спорта.

На территории Центра находится поле для игры в футбол и 5 площадок (размером 26×18 м) для игр в волейбол. При желании на площадках можно играть в гандбол, регби и теннис.

Там же открыты школы для обучения пляжным видам спорта.

Инвентарь центра обошелся городскому бюджету в 854 662 грн.

«На базе центра уже начали работу спортивные школы для детей и взрослых. Кроме того, на площадках Центра пляжных видов спорта прошли матчи детских команд и стартовый матч чемпионата Южной лиги», — отметили в мэрии.

Сегодня в 18 часов начнутся первые матчи по групповому турниру в дебютном чемпионате Украины.











