Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

В Одессе открыт Центр для пляжных видов спорта (фото)
Трюфеля и вино из одесской области могут попасть на стол европейцев
В чем нуждается Одесса? Мнение горожан (видео)
Трасса Одесса — Затока замерла в огромной пробке (фото, видео)
Дважды жертва в Крыжановке: сначала изнасиловали, теперь угрожают
ОМКФ: аншлаги, творческие встречи, премьеры, первые победители
Субсидии одесситам пересчитают «автоматом»
Конвертационный центр в Одессе регулярно переводил деньги в российские банки (фото)
ДТП в Одесской области: погибла журналистка издания «Страна»
Одесса. Что и почем на Привозе (видео)
Общество, Одесса

В Одессе открыт Центр для пляжных видов спорта (фото)

22.07.2017

Вчера, 21 июля, на 14 станции Большого Фонтана состоялось открытие Центра для соревнований по пляжным видам спорта.

На территории Центра находится поле для игры в футбол и 5 площадок (размером 26×18 м) для игр в волейбол. При желании на площадках можно играть в гандбол, регби и теннис.

Там же открыты школы для обучения пляжным видам спорта.

Инвентарь центра обошелся городскому бюджету в 854 662 грн.

«На базе центра уже начали работу спортивные школы для детей и взрослых. Кроме того, на площадках Центра пляжных видов спорта прошли матчи детских команд и стартовый матч чемпионата Южной лиги», — отметили в мэрии.

Сегодня в 18 часов начнутся первые матчи по групповому турниру в дебютном чемпионате Украины.

Попадет ли «Черноморец» в топ-6 по итогу этого сезона? (видео)

About the author / 

Elena

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах