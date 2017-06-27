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Одесса, Происшествия

В Одессе по горячим следам задержан убийца двух детей (ФОТО)

27.06.2017 0 270

Сегодня Одессу всколыхнула страшная трагедия: были обнаружены тела двух несовершеннолетних детей (10 и 4 лет ) с признаками насильственной смерти.

Виновником трагедии, случившейся на улице Академика Королева, 118/1 , соседи считают  42-летнего отчима, который задушил ребят.

Правоохранители задержали подозреваемого и выясняют подробности происшествия.

Предварительно, убийца находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Теперь требуются экспертизы, включая проверку психической вменяемости.

Мужчина был безработным и регулярно пил, а в семье были частые скандалы. Так, ночью соседи семьи вызвали полицию из-за криков в квартире.

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Suhan

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