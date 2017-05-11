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Общество, Одесса

В Одессе поднят флаг (фото)

11.05.2017 0 3

По случаю Дня Европы сегодня на проспекте Шевченко в Одессе, под зданием ОГА, были торжественно подняты флаги Украины и Евросоюза.

В мероприятии приняли участие руководители области, руководители силовых и правоохранительных ведомств, общественности, а также почетные гости — представители дипломатического корпуса.
«Еще одним приятным моментом праздничного мероприятия стала новость об одобрении окончательного решения Советом министров Евросоюза о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые путешествия», — пишет пресс-служба облсовета.
«Я поздравляю вас, дорогие земляки, с этим знаковым историческим событием для нашей страны. Сегодня Украина сделала еще один очень важный шаг навстречу большой европейской семье. Убежден, что европейский вектор развития, который мы выбрали, положительно повлияет на туристический имидж Одесщины», — цитируют главу областного депутатского собрания Анатолия Урбанского.

Отметим, что от города на поднятие флага прибыл заместитель мэра Павел Вугельман. Как известно, сам градоначальник снова взял отпуск.

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Elena

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