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В Одессе половину налоговых агентов подводит память
Одесса, Экономика

В Одессе половину налоговых агентов подводит память

26.07.2017

С начала текущего года фискальной службой в Одесской области проведено 126 проверок субъектов хозяйствования, которые выплачивали доходы гражданам.

Нарушение налогового законодательства, а именно выплату дохода гражданам без удержания соответствующих налогов, зафиксированы нарушения в 69 или 55% проверенных плательщиков.
В частности, проведена проверка одного из частных предприятий, которое выплачивало средства физическим лицам за приобретенную продукцию.
Так, допроверочным анализом установлено, что одно из частных предприятий не удержало налоги при выплате средств физическим лицам за приобретенную продукцию, нарушив требования законодательства.

Соответственно нормам Налогового кодекса Украины (далее –НКУ) юридическое лицо в данной ситуации является налоговым агентом относительно налога на доходы физических лиц, которое начисляет (выплачивает, предоставляет) налогооблагаемый доход в пользу налогоплательщика, и обязан удерживать налог на доходы физических лиц по ставке 18%, а также военный сбор — 1,5% из суммы такого дохода за его счет (ст.14.1.180, ст.168.1.1 НКУ).
Так, по результатам проведенной проверки предприятия, определено налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц около 450 тыс.грн. и военного сбора — 35 тыс.грн., которые уплачены в бюджет в полном объеме.

Так всего, по результатам проверок 126 субъектов хозяйствования, которые выплачивали доходы гражданам без удержания налогов, в бюджеты доначислено 5,1 млн.грн. налога на доходы физический лиц, около 400 тыс.грн. единого взноса и свыше 600 тыс.грн. военного сбора.

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Suhan

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