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Одесса, Политика

В Одессе появился веселый депутат (фото)

14.06.2017 0 556

Человек, пришедший в Одесский горсовета на место Саши Боровика, отличается чувством юмора и большой любовью к Одессе.

Зовут его Сергей Голдаков, и он стал новым членом фракции БПП — вместо утратившего мандат и уехавшего обратно в Берлин соратника Саакашвили.

В ходе публичного принятия присяги Голдаков пообещал не использовать мандат в собственных целях, а также заявил, что одессами должны называться все главные города мира.

«В мире есть 12 городов, названных в честь Одессы, так вот я хочу, чтобы этот процесс продолжался, и имя Одессы получили такие города как Нью-Йорк, Пекин и другие», — мечтает новый депутат.

Боровик угрожает визитом в Одесский горсовет и судом в Страсбурге

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Elena

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