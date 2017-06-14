В Одессе появился веселый депутат (фото)

Человек, пришедший в Одесский горсовета на место Саши Боровика, отличается чувством юмора и большой любовью к Одессе.

Зовут его Сергей Голдаков, и он стал новым членом фракции БПП — вместо утратившего мандат и уехавшего обратно в Берлин соратника Саакашвили.

В ходе публичного принятия присяги Голдаков пообещал не использовать мандат в собственных целях, а также заявил, что одессами должны называться все главные города мира.

«В мире есть 12 городов, названных в честь Одессы, так вот я хочу, чтобы этот процесс продолжался, и имя Одессы получили такие города как Нью-Йорк, Пекин и другие», — мечтает новый депутат.