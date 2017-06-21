В Одессе предоставляют жилье и стипендию 2000 гривен в месяц

25 июня Impact Hub Odessa открывает резиденцию для инноваторов.

В Одессе предоставляется возможность трем социальным инноваторам из Украины пройти питчинг прораммы Idea Boost и за два месяца превратить идею своего социального бизнеса в реальный действующий проект:

-июль и август рядом с морем в инновационном Impact Hub Odessa,

-жилье и стипендия 2000 гривен в месяц,

-менторская поддержка от программы Idea Boost,

-возможность представить свой проект широкой аудитории со всей Украины на Social Camp Ukraine 25-28 августа 2017 года.