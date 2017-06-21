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Одесса

В Одессе предоставляют жилье и стипендию 2000 гривен в месяц

21.06.2017 0 171

25 июня Impact Hub Odessa открывает резиденцию для инноваторов.

В Одессе предоставляется возможность трем социальным инноваторам из Украины пройти питчинг прораммы Idea Boost и за два месяца превратить идею своего социального бизнеса в реальный действующий проект:
-июль и август рядом с морем в инновационном Impact Hub Odessa,
-жилье и стипендия 2000 гривен в месяц,
-менторская поддержка от программы Idea Boost,
-возможность представить свой проект широкой аудитории со всей Украины на Social Camp Ukraine 25-28 августа 2017 года.

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Suhan

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