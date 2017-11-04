В Одессе проходит форум молодых лидеров (ФОТО)

В субботу с 10:00 до 19:00 на базе IQSpace идет работа Молодежного форума «Перспективы и развитие молодёжного движения г. Одессы».

Форум проходит с целью создания условий для развития социально-активной, профессионально-компетентной молодёжи, для лидеров студенческих самоуправлений высших учебных заведений и молодежных общественных организаций г. Одессы.

В течение дня участники Форума продуктивно работают в группах, принимают участие в дискуссиях, обсуждают проблемы молодежи города, обмениваются опытом, лучшими инициативами и проектами.

На Форуме рассматривают такие темы:

1. Защита прав молодёжи;

2. Культура и туризм;

3. Спортивно-массовая деятельность;

4. Образование, интеллектуальное развитие, патриотическое развитие;

5. Социальная молодёжная политика.

Результатом проведения Форума должен стать проект внесения изменений в городскую программу развития молодежного движения «Перспективы и развитие молодёжного движения г. Одессы» на 2018 — 2022 годы.