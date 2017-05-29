В Одессе проходит обыск в рамках уголовного производства о госизмене

Сегодня в Одессе подразделения и следователи СБУ проводят обыск в офисных помещениях представительства «Яндекс-Украина» в рамках открытого по материалам СБУ уголовного производства по статье 111 УК Украины (государственная измена).

Аналогичные действия проходят и в киевском офисе. В свою очередь, в компании «Яндекс», подтвердили факт присутствия в двух офисах сотрудников СБУ, отметили, что туда уже отправились адвокаты компании, чтобы узнать о причинах действий спецслужбы.

В компании заявляют, что готовы в рамках законных процедур предоставить силовикам всю необходимую им информацию. Виновным по данной статье грозит лишение свободы сроком на 12-15 лет с конфискацией имущества.

«Правоохранители выяснили, что менеджмент компании незаконно собирал, накапливал и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности личные данные, род занятий, способ жизни, места посещений, отдых, размер доходов и номера телефонов. Оперативники зафикисровали, что среди граждан, данные которых передавались в РФ, есть сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие ЗСУ, которые участвуют в АТО, а также данные сотрудников госвласти и местного самоуправления», — сообщили в СБУ.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компаний Mail.ru, «Яндекс» и их сервисов. Доступ ко всем сервисам «Яндекса» и Mail.ru запрещен на три года.