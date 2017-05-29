Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Кровавый хорор в одесском баре
Под Одессой: что не поделили в Вилково Саакашвили и Бойченко? (ВИДЕО)
В Одессе проходит обыск в рамках уголовного производства о госизмене
Как сюрприз из Турции вдохновил одесскую мэрию
Одесские банкоматы скоро пополнит купюра в тысячу гривен
В Одессе решали вопрос приграничных территорий в рамках Стратегии ЕС для Дунайского региона
Одесская полиция разбирается с «криминальными авторитетами» (ФОТО)
Побег на катере: как в Одессе сорвали концерт Лободы (ФОТО, ВИДЕО)
Преступление под Одессой: на побережье найдены десятки трупов (ФОТО)
Как одесская Аркадия «вливается» в Европу (ФОТО, ВИДЕО)
Одесса, Политика

В Одессе проходит обыск в рамках уголовного производства о госизмене

29.05.2017 0 301

Сегодня в Одессе подразделения и следователи СБУ проводят обыск в офисных помещениях представительства «Яндекс-Украина» в рамках открытого по материалам СБУ уголовного производства по статье 111 УК Украины (государственная измена).

Аналогичные действия проходят и в киевском офисе. В свою очередь, в компании «Яндекс», подтвердили факт присутствия в двух офисах сотрудников СБУ, отметили, что туда уже отправились адвокаты компании, чтобы узнать о причинах действий спецслужбы.

В компании заявляют, что готовы в рамках законных процедур предоставить силовикам всю необходимую им информацию. Виновным по данной статье грозит лишение свободы сроком на 12-15 лет с конфискацией имущества.

«Правоохранители выяснили, что менеджмент компании незаконно собирал, накапливал и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности личные данные, род занятий, способ жизни, места посещений, отдых, размер доходов и номера телефонов. Оперативники зафикисровали, что среди граждан, данные которых передавались в РФ, есть сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие ЗСУ, которые участвуют в АТО, а также данные сотрудников госвласти и местного самоуправления», — сообщили в СБУ.

ОДЕССИТЫ ПРОЩАЮТСЯ С ЛЮБИМЫМИ СОЦСЕТЯМИ (ПОЛНЫЙ СПИСОК)

В ОДЕССЕ НАЧАЛОСЬ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦСЕТЕЙ (ВИДЕО)

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компаний Mail.ru, «Яндекс» и их сервисов. Доступ ко всем сервисам «Яндекса» и Mail.ru запрещен на три года.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах