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Одесса, Политика

В Одессе проходят обыски и допросы активистов

02.05.2017 0 205

Представители одесского «Оппоблока» заявляют, что власть использует трагедию 2 мая для усиления давления.

Поводом для такого заявления стали обыски и задержание активистов, о чем они сообщают в соцсети.

Сотрудники СБУ с утра провели обыск дома у одного из лидеров движения Мориса Ибрагима, а также у активисток Виктории Мачулко и Наталии Дементьевой.

«Также, по неподтвержденной пока информации, сотрудники СБУ присутствуют еще, как минимум, по трем адресам…», — сообщает журналист Надежда Мельниченко.

Тем временем, депутат Одесского областного совета Виталий Саутенков сообщил, что сегодня с утра следователем следственного управления ГУНП при активном участии радикалов Правого сектора ему и его коллеге Виктору Баранскому была вручена повестка с требованием явиться на допрос.

«Сегодня рано утром, на пути в храм, где проходил молебен по погибшим 2 мая, мой автомобиль заблокировали неизвестные. Как позже выяснилось, таким образом представители полиции вместе с радикалами, решили доставить мне повестку на допрос».

В пресс-службе «Оппозиционного блока» утверждают, что депутаты были вызваны на допрос в рамках уголовного производства № 12014160500003700 от 02.05.2014 года, которое касается расследования гибели людей в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

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Suhan

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