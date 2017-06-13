В Одессе прошли соревнования по плаванию среди фитнес-малышей (видео)

Несколько десятков юных одесситов приняли участие в увлекательном водном марафоне, устроенном для них в аква-зоне Fitness Stadium.
Участниками заплыва стали малыши, которые тренируются в этом самом большом фитнес-клубе юга Украины и показывают достойные результаты.
Стоит отметить, что все участники соревнований получили свои награды, а родители — море удовольствия и заряд на позитив!
Больше узнать о детских программах Fitness Stadium
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About the author /Elena
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