Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

В субботу одесские родители получат урок (видео)
В Одессе строят место для самых капризных (фото, видео)
В Одессе прошли соревнования по плаванию среди фитнес-малышей (видео)
Губернаторская копейка. Сколько получает Максим Степанов?
Общественный Бюджет: обидели молодежь, журналистов и архитекторов
На земельный аукцион в Одесской области планируется выставить свыше 9 тысяч гектар земли
Причина трагедии в одесском аквапарке — слабое давление воды
Стоит ли ждать одесситам пенсию в четыре тысячи?
Мучения одесских водителей продлятся до конца июня
В Одессе пройдет Всеукраинская бизнес-конференция
Общество, Одесса

В Одессе прошли соревнования по плаванию среди фитнес-малышей (видео)

13.06.2017 0 95

Несколько десятков юных одесситов приняли участие в увлекательном водном марафоне, устроенном для них в аква-зоне Fitness Stadium.

Участниками заплыва стали малыши, которые тренируются в этом самом большом фитнес-клубе юга Украины и показывают достойные результаты.

Стоит отметить, что все участники соревнований получили свои награды, а родители — море удовольствия и заряд на позитив!

Больше узнать о детских программах  Fitness Stadium

В одесском Театре на Чайной состоялся «концерт перед закрытием»

About the author / 

Elena

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах