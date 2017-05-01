В Одессе прошло сражение пуховых и синтепоновых титанов (ФОТО)

В Одессе на Греческой площади, на глазах у изумленной публики, прошло веселое масштабное сражение с подушками.
В арсенале студентов — участников битвы были от двух лёгких подушек до огромной подушки-кувалды, а любимое «одеялко» использовали в качестве брони.
«Готовишься к фатальному поединку с заклятым врагом? Надоели глупые шутки друзей? Или тебе просто хочется избить товарищей, друзей, врагов…? — таким образом ребята освободилим свою энергию не прибегая к насилию.
Организатором вступила Одесская Молодежная Организация «Семья Дюка».
About the author /Suhan
-
-
-
-
Одесситы завоевали медали чемпионата Украины30.04.2017
-
Шашлык в Одессе: цена мяса плюс штраф30.04.2017
-
-
-
-
Трагическая смерть в Одессе16.03.2017
-
Иностранные доходы одесских моряков11.03.2017
-
-
ДТП в Одессе. И снова мотоциклист!19.03.2017
-
-
-
Leave a reply