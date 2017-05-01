В Одессе прошло сражение пуховых и синтепоновых титанов (ФОТО)

В Одессе на Греческой площади, на глазах у изумленной публики, прошло веселое масштабное сражение с подушками.

В арсенале студентов — участников битвы были от двух лёгких подушек до огромной подушки-кувалды, а любимое «одеялко» использовали в качестве брони.

«Готовишься к фатальному поединку с заклятым врагом? Надоели глупые шутки друзей? Или тебе просто хочется избить товарищей, друзей, врагов…? — таким образом ребята освободилим свою энергию не прибегая к насилию.

Организатором вступила Одесская Молодежная Организация «Семья Дюка».