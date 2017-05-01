Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Патрульная Одесса: бойцы СБУ становятся героями фотосессий (ФОТО)
В Одессе прошло сражение пуховых и синтепоновых титанов (ФОТО)
Первомайская «находка» в Одессе (ФОТО, ВИДЕО)
Одесситы завоевали медали чемпионата Украины
Шашлык в Одессе: цена мяса плюс штраф
Воскресная драка одесских активистов (ФОТО, ВИДЕО)
В Одессе исчезла Терешкова (ФОТО)
Одесса начеку: провокаторы идут в наступление (ФОТО)
Заммминистра внутренних дел Украины: одесситы будут чувствовать себя в безопасности (ФОТО)
Велосипедная Одесса: дорога тоже наша! (ФОТО)
Одесса

В Одессе прошло сражение пуховых и синтепоновых титанов (ФОТО)

01.05.2017 0 27

В Одессе на Греческой площади, на глазах у изумленной публики, прошло веселое масштабное сражение с подушками.

В арсенале студентов — участников битвы были от двух лёгких подушек до огромной подушки-кувалды, а любимое «одеялко» использовали в качестве брони.

«Готовишься к фатальному поединку с заклятым врагом? Надоели глупые шутки друзей? Или тебе просто хочется избить товарищей, друзей, врагов…? — таким образом ребята освободилим свою энергию не прибегая к насилию.

Организатором вступила Одесская Молодежная Организация «Семья Дюка».

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах