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Одесса, Политика

В Одессе пытались завербовать правоохранителей

16.06.2017 0 148

В Одессе сорван план РФ по вербовке украинских правоохранителей.

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Сотрудники СБУ пресекли создание агентурной сети спецслужб России на территории Одесской области.

«Житель Тирасполя, имеющий двойное гражданство — РФ и Молдовы, с 1995 года работает на приднестровские и российские спецслужбы», — говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

В его задачу входило войти в контакт и завербовать представителей правоохранительных органов для работы в пользу Российской Федерации.

Для возможного шантажа агент российских спецслужб записывал разговоры на спецаппаратуру, отметили в СБУ.

Мужчину задержали на пограничном пункте пропуска при попытке вернуться на родину. Во время его досмотра были обнаружены технические спецсредства.

Правоохранители устанавливают сообщников задержанного. Расследование продолжается.

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Elena

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