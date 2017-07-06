В Одессе развернулась борьба с опасным квасом (ВИДЕО)

Советник одесского городского головы Сергей Дубенко опубликовал видео сюжет- расследование под названием «Осторожно: опасный «КВАС»!

По утверждению авторов, жуткое пойло под видом натурального кваса разливается на Водопроводной, 13 в Одессе и продается в желтых совдеповских бочках-прицепах, расставленных без разрешительных документов на пешеходных зонах.

Депутат одесского городского совета Денис Григорьев уточняет в фейсбуке: «В гряных чанах, пойло, приготовленное днем, остывает ночью, а утром в 5 утра заливается холодной водопроводной водой и развозится по городу УАЗиком и синим грузовиком с прицепами»…

Причем, полиция не видит в этом никаких нарушений.