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Одесса, Политика

В Одессе решали вопрос приграничных территорий в рамках Стратегии ЕС для Дунайского региона

29.05.2017 0 54

Состоялось рабочее совещание по обсуждению совместных проектов развития приграничных территорий в рамках Стратегии ЕС для Дунайского региона и операционных программ трансграничного сотрудничества при участии председателя областного совета Анатолия Урбанского, председателя депутатской группы облсовета «Стратегия ЕС для Дунайского региона» Юрия Маслова, заместителя председателя ОГА Сергея Колебошина и румынских партнеров.

Анатолий Урбанский отметил, что руководство Одесской области уделяет особое внимание сотрудничеству с румынскими коллегами и ставит ряд новых аспектов регионального развития в европейском континенте, обусловленных одновременным произнесением «новой политики соседства ЕС», с применением инструментов «Восточного партнерства» и формированием объективного пидґрунття развития долгосрочной трансграничного сотрудничества.

В конце встречи стороны обменялись памятными подарками.Напомним, что председатель областного совета Анатолий Урбанский возглавляет Совет Еврорегиона «Нижний Дунай», в состав которой входят представители Украины, Румынии и Республики Молдова.

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Suhan

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