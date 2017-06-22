В Одессе соберутся любители ручной работы

В эти выходные в одесском парке им. Т.Г.Шевченко состоится фестиваль «Лавка мастеров»— время встречи тех, кто любит украинское прикладное искусство и промыслы народного хозяйства.

Это прекрасный повод, с одной стороны — поделиться своим творчеством на широкую публику, а с другой — приобрести милые сердцу безделушки или пополнить хозяйство предметами hand made.

Выбор на фестивале обеспечат мастера по:

Кожевенному ремеслу,

Бисероплетению,

Кузнечному ремеслу,

Гончарному ремеслу,

Изготовлению поделок и предметов интерьера из дерева,

Декупажу,

Изготовлению натуральной косметики,

Изготовлению украшений и аксессуаров,

Вышиванию и вязанию различными стилями,

Модельеры и дизайнеры одежды ручной работы.

А также мастера других видов hand made искусства.

Кроме того, обещаны мастер-классы по йоге и техникам дыхания, спортивные состязания, конкурсы и концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы и студии Одессы.

Праздник продлится с 12 до 20 часов.