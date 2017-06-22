В Одессе соберутся любители ручной работы

В эти выходные в одесском парке им. Т.Г.Шевченко состоится фестиваль «Лавка мастеров»— время встречи тех, кто любит украинское прикладное искусство и промыслы народного хозяйства.
Это прекрасный повод, с одной стороны — поделиться своим творчеством на широкую публику, а с другой — приобрести милые сердцу безделушки или пополнить хозяйство предметами hand made.
Выбор на фестивале обеспечат мастера по:
Кожевенному ремеслу,
Бисероплетению,
Кузнечному ремеслу,
Гончарному ремеслу,
Изготовлению поделок и предметов интерьера из дерева,
Декупажу,
Изготовлению натуральной косметики,
Изготовлению украшений и аксессуаров,
Вышиванию и вязанию различными стилями,
Модельеры и дизайнеры одежды ручной работы.
А также мастера других видов hand made искусства.
Кроме того, обещаны мастер-классы по йоге и техникам дыхания, спортивные состязания, конкурсы и концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы и студии Одессы.
Праздник продлится с 12 до 20 часов.
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