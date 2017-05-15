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Одесса

В Одессе состоится презентация главного бегового события (ВИДЕО)

15.05.2017 0 34

В среду,17 мая, в 19:00 в Impact Hub Odessa ( ул.Греческая, 1-А) компания Run Ukraine, которая второй год подряд организовывает международный Одесский полумарафон, представляет обновленный формат мероприятия:

1. новые кубки и дистанции Одесского полумарафона;
2. призовой фонд соревнования;
3. программа подготовки участников к полумарафону — график и локации открытых тренеровок;
5. уникальный формат фан-зон.

Вход на презентацию свободный при условии предварительной регистрации.

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ArcelorMittal Odesa Half Marathon 2017 — третий этап всеукраинской беговой лиги Run Ukraine Running League 2017.

Событие состоится 25 июня и соберет тысячи людей, объединенных любовью к бегу и активной жизни.

Приобщиться к празднику бега может каждый желающий. Стоит только выбрать дистанцию ​​(21,0975 км, 10 км, 5 км, 2 км) под свои силы и зарегистрироваться на официальном сайте полумарафон: odesahalfmarathon.org.

 

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Suhan

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