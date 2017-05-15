В Одессе состоится презентация главного бегового события (ВИДЕО)

В среду,17 мая, в 19:00 в Impact Hub Odessa ( ул.Греческая, 1-А) компания Run Ukraine, которая второй год подряд организовывает международный Одесский полумарафон, представляет обновленный формат мероприятия:
1. новые кубки и дистанции Одесского полумарафона;
2. призовой фонд соревнования;
3. программа подготовки участников к полумарафону — график и локации открытых тренеровок;
5. уникальный формат фан-зон.
Вход на презентацию свободный при условии предварительной регистрации.
ОДЕССКАЯ ВЕЛОСОТКА: ПРИ ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ И ПОГОДЕ!
НА СТАРТ: ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД И ВЕЛОРАЛЛИ В ОДЕССЕ!
ArcelorMittal Odesa Half Marathon 2017 — третий этап всеукраинской беговой лиги Run Ukraine Running League 2017.
Событие состоится 25 июня и соберет тысячи людей, объединенных любовью к бегу и активной жизни.
Приобщиться к празднику бега может каждый желающий. Стоит только выбрать дистанцию (21,0975 км, 10 км, 5 км, 2 км) под свои силы и зарегистрироваться на официальном сайте полумарафон: odesahalfmarathon.org.
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