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Одесса

В Одессе спасают раненых воинов, нужна помощь! (ФОТО,ВИДЕО)

22.06.2017 0 349

Сегодня из Днепра в Одессу самолет доставил двадцать два раненых бойца, четверо из которых находятся в реанимации.

Как всегда, требуются деньги на спасение жизни и реабилитацию ребят, обращается волонтер Андрей Танцюра.

Если есть желание помочь средствами для приобретение лекарств, то можно присылать на карточку Приватбанка 5168 7553 6686 5380 Танцюра А.В.
Для перечислений из-за рубежа:
Western Union or Money Gram
Tantsyura Andriy
Odessa, Ukraine
65000

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Suhan

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