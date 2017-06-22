В Одессе спасают раненых воинов, нужна помощь! (ФОТО,ВИДЕО)
22.06.2017 0 349
Сегодня из Днепра в Одессу самолет доставил двадцать два раненых бойца, четверо из которых находятся в реанимации.
Как всегда, требуются деньги на спасение жизни и реабилитацию ребят, обращается волонтер Андрей Танцюра.
Если есть желание помочь средствами для приобретение лекарств, то можно присылать на карточку Приватбанка 5168 7553 6686 5380 Танцюра А.В.
Для перечислений из-за рубежа:
Western Union or Money Gram
Tantsyura Andriy
Odessa, Ukraine
65000
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