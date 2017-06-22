В Одессе спасают раненых воинов, нужна помощь! (ФОТО,ВИДЕО)

Сегодня из Днепра в Одессу самолет доставил двадцать два раненых бойца, четверо из которых находятся в реанимации.

Как всегда, требуются деньги на спасение жизни и реабилитацию ребят, обращается волонтер Андрей Танцюра.

Если есть желание помочь средствами для приобретение лекарств, то можно присылать на карточку Приватбанка 5168 7553 6686 5380 Танцюра А.В.

Для перечислений из-за рубежа:

Western Union or Money Gram

Tantsyura Andriy

Odessa, Ukraine

65000