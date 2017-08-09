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Одесса, Экономика

В Одессе сразятся молодые предприниматели (ВИДЕО)

09.08.2017

10 августа в Одессе стартует Чемпионат мира по молодежному предпринимательству.

За звание лучшего проекта года будут соревноваться делегаты из 33 стран мира.

Главная идея чемпионата мира — обучение детей предпринимательству, обучение как создавать новые уникальные инновационные продукты и развивать экономику своей страны.

В том, что Украина получила право принимать очередной чемпионат, заслуга украинских и, в частности, одесских студентов, которые на предыдущих чемпионатах занимали высокие места.

По итогам соревнований будут определены лучшие команды в коммерческой и социальных категориях. Также будут названы команды, которые представили лучшие проекты на тему «Цель развития тысячелетия», презентованную программой ООН.

В ходе пресс-конференции руководитель проекта SAGE Ольга Азарова представила две одесские команды, которые примут участие в World Cup SAGE-2017. Одна из представит инновационный проект развития городского транспорта, другая предложит свою технологию обучения музыке, которая позволит ученикам овладеть навыками профессионального музыканта за несколько лет.

Видео:»Репортер»

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Suhan

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