В Одессе стоимость квартир приближается к столице (ИНФОГРАФИКА)

Согласно информации агенств недвижимости, Одесса лидирует в средней стоимости двухкомнатных квартир в многоквартирных новостройках, расположенных на окраине украинских областных центров.

В инфографике отображена средняя стоимость покупки двухкомнатного жилья в многоквартирных новых жилых комплексах Украины. Цены могут меняться, так как напрямую зависят от планировки, площади и локации объекта.

Согласно данным агентств недвижимости Одессы , клиенты хотят проживать рядом с объектами социальной и развлекательной инфраструктуры, а также удобной транспортной развязкой. При этом удаленность от моря должна быть минимальной. Многие стремятся приобретать жилье исключительно с индивидуальным отоплением и счетчиками энергоресурсов.

На рынке недвижимости города зафиксирована такая тенденция — 70% клиентов покупают квартиры для себя, в то время как остальные 30%, для сдачи в аренду.

Источник: domik.ua