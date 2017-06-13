В Одессе строят место для самых капризных (фото, видео)

В самом центре города, на Пантелеймоновской, в здании под белым куполом идут строительные работы.

Здесь строят рынок очень качественных и недорогих продуктов. Планируется широчайший ассортимент, который будет включать в себя как привычные нам мясо и рыбу, так и экзотические овощи, фрукты, орехи, сладости, соки, приправы, привезенные изо всех уголков земли.



Разобраться во всем этом изобилии и составить собственное меню, блюда для которого даже не нужно будет готовить дома, — помогут эксперты проекта Fresh Market, который откроется уже совсем скоро.

Кстати, цены обещают очень приятные.

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