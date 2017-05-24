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Одесса, Происшествия

В Одессе студентов и преподавателей эвакуировали по пожарной лестнице (ВИДЕО)

24.05.2017 0 102

Сегодня утром произошел переполох в Одесской академии архитектуры и строительства — в одной из аудиторий на улице Дидрихсона начался пожар.

Понадобилась спасательная лестница, чтобы эвакуировать учащихся и преподавательский состав. На 4-м и 5-м этаже находились люди, которые не могли выбраться из здания из-за сильного задымления.

Пожарные эвакуировали около 30 человек. Площадь возгорания на момент приезда спасателей достигла 10 кв.м.

Предварительная причина — замыкание в электропроводке.

Пожар локализовали достаточно быстро, в результате происшествия пострадала студентка, которую с диагнозом отравление продуктами горения госпитализировали в реанимационное отделение Одесской облбольницы.

Видео: Град

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Suhan

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