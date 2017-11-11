В Одессе требовали деньги за сохранение ночного клуба (ВИДЕО)

В одесскую полицию поступило заявление директора ночного клуба Palladium о письме от неизвестного, с угрозой взорвать помещение, если ему не заплатят несколько десятков тысяч долларов США.

В срочном порядке в помещении клуба была проведена проверка взрывотехниками.

Взрывные устройства не обнаружены.

В ПЯТНИЦУ НЕИЗВЕСТНЫЙ ПАРАЛИЗОВАЛ РАБОТУ ОДЕССКОГО АЭРОПОРТА

Напомним, в пятницу в приемную директора Одесского аэропорта поступил звонок от неизвестного с сообщением о том, что заминированы территории терминальных комплексов и на парковке находится автомобиль со взрывным устройством.