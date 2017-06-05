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Одесса, Происшествия

В Одессе упал лифт с четырехмесячным младенцем

05.06.2017 0 205

Происшествие случилось вчера в 20.00 в доме по Днепропетровской дороге, 84 (поселок Котовского).

В лифт на восьмом этаже зашла жительница дома Ольга Шамрай со своей мамой Еленой и маленькой дочерью Викторией.

«Сначала лифт спускался как обычно, но в районе второго этажа вдруг послышался резкий грохот, лифт упал в подвал, люди подпрыгнули, испугались. Позвонили в диспетчерскую, погас свет, минут через 15-20 приехала аварийка и вызволила людей», — цитирует Думская соседей семьи Шамрай, которые чудом не пострадали в инциденте.

Срок службы лифтов в этом доме давно истек, последний осмотр устройства был произведен в 2009 году. Эксплуатация лифта была разрешена до 26.10.2011 года.

долд

 

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Elena

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