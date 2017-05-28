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Общество, Одесса

В Одессе устроили «гастрономический рай»

28.05.2017 0 9

В эти выходные одесские кулинары приготовили большое фестивальное меню с гастрономическими новинками, попробовать которые на Одесскую киностудию пришли горожане целыми семьями.

Территория традиционный ежегодного фестиваля «Таки да, вкусно. Дачный сезон»! оформлена в стиле большой и веселой одесской дачи. Работают оригинальные декорации для фотозоны.

В субботу, воскресенье на Одесской киностудии — изобилие вкусной и свежей еды, ласковое солнце и тень молодой листвы, музыка, танцы, простор для детских игр.

Для отдыха и трапезы — много дачной мебели — столы и столики, кресла, скамейки, гамаки и даже винтажные дачные кровати.
В программе фестиваля:
— «Детская полянка»: нон-стоп программа развлечений и увеселений
— Концертная программа на сцене фестиваля:
28 мая – концерт кавер-группы JOYS Band
— Танцы, музыка, розыгрыши, мастер-классы, подвижные игры

Время работы фестиваля – 11.00 — 20.00

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Suhan

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