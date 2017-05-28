В Одессе устроили «гастрономический рай»

В эти выходные одесские кулинары приготовили большое фестивальное меню с гастрономическими новинками, попробовать которые на Одесскую киностудию пришли горожане целыми семьями.

Территория традиционный ежегодного фестиваля «Таки да, вкусно. Дачный сезон»! оформлена в стиле большой и веселой одесской дачи. Работают оригинальные декорации для фотозоны.

В субботу, воскресенье на Одесской киностудии — изобилие вкусной и свежей еды, ласковое солнце и тень молодой листвы, музыка, танцы, простор для детских игр.

Для отдыха и трапезы — много дачной мебели — столы и столики, кресла, скамейки, гамаки и даже винтажные дачные кровати.

В программе фестиваля:

— «Детская полянка»: нон-стоп программа развлечений и увеселений

— Концертная программа на сцене фестиваля:

28 мая – концерт кавер-группы JOYS Band

— Танцы, музыка, розыгрыши, мастер-классы, подвижные игры

Время работы фестиваля – 11.00 — 20.00