В Одессе водители решают конфликт стрельбой (ФОТО)
28.06.2017 0 155
Вечером в Одессе в районе микрорайона «Вузовский» началась стрельба.
Причиной послужил конфликт водителей автомобилей Toyota и Jaguar, которые не могли поделить дорогу.
Выяснение отношений проходило в разъяренной форме: один из водителей пытался ударами нанести повреждения автомобилю другого, а оппонент достал травматический пистолет, выстрелил несколько раз в своего обидчика и ранил его в руку.
Прохожие вызвали скорую помощь и полицию, которая разбиралась в конфликте. Оружие было сдано добровольно.
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