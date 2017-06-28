В Одессе водители решают конфликт стрельбой (ФОТО)

Вечером в Одессе в районе микрорайона «Вузовский» началась стрельба.

Причиной послужил конфликт водителей автомобилей Toyota и Jaguar, которые не могли поделить дорогу.

Выяснение отношений проходило в разъяренной форме: один из водителей пытался ударами нанести повреждения автомобилю другого, а оппонент достал травматический пистолет, выстрелил несколько раз в своего обидчика и ранил его в руку.

Прохожие вызвали скорую помощь и полицию, которая разбиралась в конфликте. Оружие было сдано добровольно.