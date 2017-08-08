В Одессе восстание: лошадь в обмороке «доконала» горожан (ВИДЕО, ФОТО)

Инцидент случившиеся в эти выходные, когда лошадь, возившая туристов в карете, рухнула в обморок на проезжей части, стал последней каплей для одесситов.

ЖАРА В ОДЕССЕ СВАЛИЛА ДАЖЕ ЛОШАДЬ (ВИДЕО,ФОТО)

Резонанс получился слишком масштабным — животное было обессилено и обезвожено. Во первых, покоя не получила одесская полиция, которую активисты буквально заставили наказать виновных за жестокое обращение. Следователи Приморского отдела открыли уголовное производство и выясняют подробности происшедшего.

Во вторых, от депутатов горсовета поступило предложение создать комиссию, которая станет инспектировать «точки» эксплуатации животных.

А сегодня на Дерибасовской возле управления экологии митинговали зоозащитники, требуя запретить использование животных в развлекательных целях. Так что, обморок бедного животного может вполне стать флагманом массовых протестов.