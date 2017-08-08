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Общество, Одесса, Происшествия

В Одессе восстание: лошадь в обмороке «доконала» горожан (ВИДЕО, ФОТО)

08.08.2017

Инцидент случившиеся в эти выходные, когда лошадь, возившая туристов в карете, рухнула в обморок на проезжей части, стал последней каплей для одесситов.

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Резонанс получился слишком масштабным — животное было обессилено и обезвожено. Во первых, покоя не получила одесская полиция, которую активисты буквально заставили наказать виновных за жестокое обращение. Следователи Приморского отдела открыли уголовное производство и выясняют подробности происшедшего.

Во вторых, от депутатов горсовета поступило предложение создать комиссию, которая станет инспектировать «точки» эксплуатации животных.

А сегодня на Дерибасовской возле управления экологии митинговали зоозащитники, требуя запретить использование животных в развлекательных целях. Так что, обморок бедного животного может вполне стать флагманом массовых протестов.

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Suhan

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