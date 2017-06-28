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Одесса

В Одессе вымогают деньги от имени губернатора

28.06.2017 0 65

В Одесском регионе появились мошенники, которые представляются помощниками губернатора Максима Степанова  и оговаривают с предпринимателями суммы, необходимые на оздоровление детей области.

Якобы, речь идет об оказании финансовой помощи для благотворительных проектов региона.

Учитывая летний период, «злоумышленники» просчитали, что можно лихо «прикрыться» детьми.

Одесская областная администрация не имеет к подобным мошенническим фактам вымогательства никакого отношения и просит в подобных случаях срочно обращаться в полицию.

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Suhan

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