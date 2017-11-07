В Одессе выявлены более 2000 работников с зарплатой «в конвертах»

В период с мая по октябрь 2017 года фискальной службой Одесской области проведены 255 фактических проверок на 392 объектах (торговых площадках, строительстве, производстве, объектах отдыха).

«В ходе проведения контрольно-проверочных мероприятий установлено 2084 работника без официального трудоустройства. Во время проверок оформлено 1291-го работника», — отметил руководитель Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

Также установлена выплата заработной платы в «конвертах» на общую сумму 2,1 млн грн, вследствие чего в бюджет доначислено 1,1 млн грн налогов и сборов.

Отдельное внимание руководитель фискальной службы региона уделил мероприятиям по официальному трудоустройству и уплате налогов предприятиями строительной сферы.

«Специалистами Главного управления ГФС в Одесской области проверено 18 строительных площадок, которые принадлежат 8 строительным кампаниям. В ходе проверки установлены 582 лица, которые не трудоустроены, 182 из них работодателями уже оформлены», — сообщил Глеб Милютин.

Добавим, что в местные бюджеты за январь-октябрь 2017 года поступило 4,7 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 1,4 млрд грн, или на 43 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.