В Одессе задержан следователь полиции: «скидка» сыграла злую шутку

6 тысяч долларов потребовал старший следователь отдела расследований транспортных происшествий СУ ГУ Нацполиции в Одесской области от виновника аварии с тяжелыми последствиями за избежание уголовной ответственности.
Причем, «мент-коррупционер» уже получил от него 3,5 тыс. долларов, а остальные виновник аварии оплатить не смог. Тогда майор полиции согласился уменьшить «долг» до одной тысячи долларов. Во время получения этой «скидочной» суммы вымогатель был задержан.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК.
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