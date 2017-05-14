В Одессе завтра будет дождь

Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщает о продолжающемся ухудшении погодных условий.

В понедельник, 15 мая, будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура ночью 9-14ºС, днем 19-24ºС.

16 мая — переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью 8-13ºС, днем 17-22ºС.

17-18 мая будет будет без осадков, днем 17 мая небольшой дождь. Температура ночью 6-11ºС, днем 15-20ºС.