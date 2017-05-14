Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

В Одессе завтра будет дождь
Приключения одесситов в Китае (фото)
31 мая в Одессе начнется Международная неделя по торговле и транспорту
Одесская таможня перечислила региону миллиард на ремонт дорог
Одесские фискалы встретились со своим будущим
Одесситы на ринге срывали аплодисменты (ФОТО)
В Одесской области снова стартуют антитеррористические учения (фото)
Полясного торопят с планом создания госпитальных округов
Почти две тысячи компаний Одесского региона прошли евро-сертификацию товаров
Какие тарифы на электроэнергию действуют в Одессе?
Одесса

В Одессе завтра будет дождь

14.05.2017 0 1

Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщает о продолжающемся ухудшении погодных условий.

В понедельник, 15 мая, будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура ночью 9-14ºС, днем 19-24ºС.

16 мая — переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью 8-13ºС, днем 17-22ºС.

17-18 мая будет будет без осадков, днем 17 мая небольшой дождь. Температура ночью 6-11ºС, днем 15-20ºС.

CNN выбирает Одессу

About the author / 

Elena

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах