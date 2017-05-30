В Одессе ждут Нобелевского лауреата

В среду, 31 мая, в Актовом зале Политеха на проспекте Шевченко 1а состоится встреча с Верноном Смитом лауреатом Нобелевской премии в сфере экономики .

Вернон Смит — президент Ассоциации экономической науки, основоположник экспериментальной экономики. Лауреат Нобелевской премии 2002 года «за лабораторные эксперименты как средство в эмпирическом экономическом анализе, в особенности в анализе альтернативных рыночных механизмов».

Кроме того, он — профессор Школы бизнеса и экономики имени Джорджа Л. Аргирос при Университете Чепмен и Школы права в Оранж (Калифорния, США), почетный член Американской экономической ассоциации, член Национальной Академии Наук США, почетный член известных научных организаций: Эконометрического сообщества (Econometric Society), Американской ассоциации развития науки (American Association for the Advancement of Science), Американской академии искусств и науки (American Academy of Arts and Sciences), лауреатом премии Адама Смита (1995).

Встреча БЕСПЛАТНАЯ.