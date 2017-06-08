В Одесском облсовете ищут призрак депутата

Нешуточный скандал разразился в стенах областного депутатского собрания.

Один из депутатов — глава Савранской РГА Виталий Свичинский создал в зале настоящий фантом.

Депутат от «Оппозиционного блока» Роман Сеник вдруг заметил, что несмотря на свое физическое отсутствие в зале, член фракции БПП, бывший вице-губернатор Мария Гайдар активно голосует в ходе сессии.

Как выяснилось, это делает за нее ее однопартиец Свичинский, который, по мнению оппозиционеров, таким образом добавляет себе голосов для продвижения нужных вопросов.

Сеник тут же обратился к правоохранительным органам с просьбой разобраться в ситуации.

В свою защиту Свичинский заметил, что, мол, голосования еще не было. Но каким образом карточка Гайдар оказалась среди зарегистрированных — он почему-то не прокомментировал.

Вместо этого глава райгоадминистрации назвал работу фракции Оппоблока в облсовета «политическим цирком» и обвинил ее членов в голом популизме и нежелании работать на решение насущных проблем региона. По мнению Свичинского, оппозиционерам уже давно пора сдать мандаты ввиду их полной профнепригодности.

Как известно, на свой должность в Савранском районе Виталий Свичинский был назначен при губернаторе Михаиле Саакашвили, к команде которого принадлежала и Гайдар.

Что же касается самого хода сессии, то в данный момент ее проведение по угрозой: депутат не могут утвердить повестку дня.

Как сообщала Деловая Одесса, сегодня, 8 июня, проходит очередная сессия Одесского областного совета. Вопросы повестки дня:

— Об утверждении Программы социально-экономического и культурного развития Одесской области на 2017 года;

— Об утверждении Программы развития конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в Одесской области на 2017-2020 годы;

— О внесении изменений в решение областного совета от 28 октября 2011 № 270-VI «Об утверждении Региональной программы сохранения и восстановления водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана на

2012-2018 годы »;

— О внесении изменений в решение областного совета от 21 марта

2017 № 355-VII «Об областном бюджете Одесской области на

2017 ».