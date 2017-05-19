В Одесском оперном театре пройдет грандиозный благотворительный концерт (ВИДЕО)

30 мая в Одесском оперном театре Благотворительный фонд добрых сердец организовывает концерт, на котором выступят звезды и талантливые дети.

В программе вечера — яркие номера, совместные выступления детей со звездными кумирами, чарующая музыка оркестра и неожиданные сюрпризы, обещают организаторы.

Ко Дню Защиты Детей каждому предлагают внести частичку своей души и доброты.

Вся выручка с продажи билетов пойдет на благотворительность — помощь детям, у которых есть проблемы.

В концерте принимают участие :

🌟финалистка отбора на конкурс «Евровидение 2017», певица Tayanna ;

🌟пианист — виртуоз, композитор,обладатель Голливудской премии импровизаторов Евгений Хмара — Evgeny Khmara ;

🌟певец, музыкант, композитор, аранжировщик, победитель проекта «Голос Країни-2» — Павло Табаков ;

🌟победительница проекта «Голос Країни-3», актриса и певица Анна Ходоровская ;

🌟вокальный а-капельный септет , группа DukeTime;

🌟универсальный молодежный коллектив, исполняющие произведения соло, дуэтами, трио, квартетами ,группа Premier Project ;

🌟музыкант ,скрипач , концертмейстер Одесского Национального филармонического оркестра Yevgeniy Kostrytskyy ;

🌟Камерный оркестр Одесской филармонии , художественный руководитель и дирижер Игорь Шаврук ;

🌟Лауреат международных конкурсов ,Украинский Национальный Детский Хор «Жемчужины Одессы «, художественный руководитель и дирижер Лариса Гарбуз ;

🌟музыкант ,композитор, пианист ,лауреат международных конкурсов Андрей Показ Андрей Показ (Andrew Pokaz) ;

🌟юные таланты Украины. (Илья Кауфман Полина Антоненко, Анна Шаталова и др.)