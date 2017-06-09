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Общество, Одесса

В одесском Театре на Чайной состоялся «концерт перед закрытием»

09.06.2017 0 70

В помещении известного театра, уже выставленном на продажу, выступил дуэт ПУЛЬС.

Музыканты Андрей Романенко и Сергей Лещенко представили свою новую программу авторских песен «Я хочу жить!».

ПУЛЬС, «играющий на частоте Земли», как утверждают сами авторы, собрал полный зал зрителей. Вечер прошел в незабываемой атмосфере.

Этот позитив резко контрастирует с невеселыми делами самого Театра на Чайной.

Как сообщала Деловая Одесса, недавно художественный руководитель коллектива Александр Онищенко даже побывал на заседании одной из депутатских комиссий горсовета. Он просил народных избранников выделить театру помещение на льготных условиях.

Само же здание Театра на Чайной уже выставлено на продажу.

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Elena

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