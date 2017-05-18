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В Одесском транспорте пони и козы ездят «зайцем»(ФОТО)

18.05.2017 0 234

Общественный транспорт в Одессе все чаще начали посещать четвероногие пассажиры.

Так, в троллейбусе номер девять девушки перевозили пони. С каким настроением животное заходило в троллейбус неизвестно, но выходить на нужной остановке, явно не собиралось. Пони насильно вытаскивали за уздечку из транспорта под общий смех пассажиров.

А в трамвае взгляды горожан приковали коза и козленок. Причем,  коза словно боялась пропустить остановку, смотрела в оконный пролет. Судя по поведению, эта «блондинка» частенько пользуется общественным транспортом. Словом, в одесском транспорте пони и козы ездят «зайцем», поднимая настроение пассажирам.

Напомним, на днях  дикий кабан, на глазах у изумленной публики, стремительно выбежал из моря на пляже в Чабанке под Одессой.

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Suhan

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