В Одесском транспорте пони и козы ездят «зайцем»(ФОТО)

Общественный транспорт в Одессе все чаще начали посещать четвероногие пассажиры.

Так, в троллейбусе номер девять девушки перевозили пони. С каким настроением животное заходило в троллейбус неизвестно, но выходить на нужной остановке, явно не собиралось. Пони насильно вытаскивали за уздечку из транспорта под общий смех пассажиров.

А в трамвае взгляды горожан приковали коза и козленок. Причем, коза словно боялась пропустить остановку, смотрела в оконный пролет. Судя по поведению, эта «блондинка» частенько пользуется общественным транспортом. Словом, в одесском транспорте пони и козы ездят «зайцем», поднимая настроение пассажирам.

Напомним, на днях дикий кабан, на глазах у изумленной публики, стремительно выбежал из моря на пляже в Чабанке под Одессой.

ПОД ОДЕССОЙ ДИКИЙ КАБАН ОТКРЫЛ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН (ВИДЕО)