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Одесса

В Одесской мэрии назвали причины резонансного скандала (ВИДЕО)

26.06.2017 0 384

Резонансный скандал прошлой недели, связанный с разгоном стихийного рынка возле Дома мебели, комментировали сегодня в ходе аппаратного совещания в Одесской мэрии.

 

Начальник управления торговли Сергей Машьянов пояснил, что люди, торгующие на Ицхака Рабина, отказываются переходить на рынок «Свит», где ранее им было выделено до 100 льготных для сельхозпроизводителей рабочих мест. И эта торговля, которую называют «стихийной», вовсе не стихийная, а хорошо организована и спланирована определенными людьми.

» Им не интересно, что через дорогу работает законный и цивилизованный рынок. Привыкли, чтобы о них все спотыкались, никому не платить при этом. Те, кто там остался, эти люди торговали годами, и они точно не являются производителями сельхозпродукции», — отметил Сергей Машьянов.

Напомним, 23 июня на рынке по улице Ицхака Рабина возле Дома Мебели имел место скандальный погром, во время которого пострадали прилавки с товаром, у продавцов забрали весы и тележки. Возникла потасовка.

СТИХИЙНЫЙ ПОГРОМ В ОДЕССЕ: ЧТО ТВОРИЛОСЬ НА РЫНКЕ ВОЗЛЕ ДОМА МЕБЕЛИ (ВИДЕО)

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Suhan

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