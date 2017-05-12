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Одесса, Экономика

В Одесской области — 211 официальных миллионеров

12.05.2017 0 387

Столичные фискальщики отметили Одесскую область, как одну из лидеров декларационной кампании об имущественном состоянии и доходах за 2016 год.

Всего декларации подали почти 46 тысяч одесситов. Кроме того, на государственном уровне проведен сравнительный анализ количества миллионеров в стране. Выяснилось, что их поубавилось, аж на 24%. Несмотря на уменьшение количества миллионеров, общие суммы их доходов по сравнению с 2015 годом выросли на 13%. А именно на 3,2 миллиарда гривен.

Больше всего миллионеров числится в Киеве – 1686,

287 богачей зарегистрировано в Харьковской области

в Днепропетровской области – 216,

Одесской – еще 211.

БИТВА ДЕКЛАРАЦИЙ: ЧЕМ ВЛАДЕЕТ ТРОЙКА ОДЕССКИХ ЛИДЕРОВ?

Напомним, ранее в апреле, стали известны доходы и материальные ценности мэра Одессы Геннадия Труханова, губернатора Максима Степанова и главы облсовета Анатолия Урбанского.

 

 

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Suhan

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