В Одесской области — 211 официальных миллионеров

Столичные фискальщики отметили Одесскую область, как одну из лидеров декларационной кампании об имущественном состоянии и доходах за 2016 год.
Всего декларации подали почти 46 тысяч одесситов. Кроме того, на государственном уровне проведен сравнительный анализ количества миллионеров в стране. Выяснилось, что их поубавилось, аж на 24%. Несмотря на уменьшение количества миллионеров, общие суммы их доходов по сравнению с 2015 годом выросли на 13%. А именно на 3,2 миллиарда гривен.
Больше всего миллионеров числится в Киеве – 1686,
287 богачей зарегистрировано в Харьковской области
в Днепропетровской области – 216,
Одесской – еще 211.
БИТВА ДЕКЛАРАЦИЙ: ЧЕМ ВЛАДЕЕТ ТРОЙКА ОДЕССКИХ ЛИДЕРОВ?
Напомним, ранее в апреле, стали известны доходы и материальные ценности мэра Одессы Геннадия Труханова, губернатора Максима Степанова и главы облсовета Анатолия Урбанского.
Leave a reply