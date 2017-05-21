В Одесской области браконьеры выбросили на дорогу два центнера рыбы (фото)

В прицепе, который обнаружили пограничники на трассе в Ренийском районе, оказалось 30 сеток по 60 метров каждая и рыба разных пород общим весом около 200 килограммов.

«На дороге между Рени и Орловкой пограничный наряд пытался остановить для проверки автомобиль, который на большой скорости двигался от озера Кагул в сторону Орловки»,— говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

О произошедшем пограничники сообщили в Национальную полицию и подразделения рыбоохраны. Ведется следствие, принимаются меры по установлению лиц причастных к данному делу.

По мнению генерального директора компании Green Marine Юрия Зелёного, употребление в пищу браконьерской рыбы связано с риском пищевых отравлений и заражения инфекционными заболеваниями.

«Ведь эту рыбу никто не проверяет и никто не гарантирует ее качество и безопасность. А одесситы покупают, едят ее сами и кормят своих детей. Что при этом попадает в организм — неизвестно… Поэтому перед тем, как приобретать такую продукцию «с рук», поинтересуйтесь документами. А лучше — отправляйтесь за рыбой в наши фирменные магазины, где каждый плавник имеет свой международный сертификат качества!))», —говорит Юрий Зелёный.

Как известно, в Одесском регионе продолжает свое действие запрет на вылов рыбы в водоемах. Причина — нерест. Продлятся ограничения минимум до середины июня.