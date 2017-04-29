В Одесской области обезвредили опасный трофей (ФОТО)

При проведении земляных работ в Раздельнянском районе Одесской области, рядом с железнодорожными путями, водитель бульдозера обнаружил «опасный трофей» весом более 250 кг.

Им оказалась авиационная бомба «ФАБ-250» времен Второй мировой войны. Спасатели с использованием автокрана безопасно изъяли и загрузили боеприпас в специально оборудованный автомобиль «ГАЗ-66».

С соблюдением всех мер безопасности опасная находка была транспортирована и обезврежена путем подрыва в заранее определенном карьере за пределами с. Великодолинское. К ликвидации последствий происшествия привлекалось 2 единицы специальной техники и 4 человека личного состава.