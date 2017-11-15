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Общество, Одесса

В Одесской области объявлена неделя санобработки пассажирского транспорта

15.11.2017

В пассажирском транспорте Одесской области в период с 15 по 23 ноября должны проводить дополнительную санитарную обработку.

С такой рекомендацией к перевозчикам региона обратился начальник управления транспорта Одесской областной государственной администрации Юрий Кононенко.

«В Одесской области наблюдается вспышка кори, участились сезонные заболевания. Сейчас срочно нужна дополнительная санобработка автобусов. Речь идет о пассажирском транспорте, ведь без усиленной дезинфекции риску подвергаются жители региона », — подчеркнул Юрий Кононенко.

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Санобработка будет происходить за собственные средства перевозчиков Одесской области. Юрий Кононенко обратился к руководству автостанций региона с требованием взять ситуацию под контроль.

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Suhan

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