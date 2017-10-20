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Общество, Одесса

В Одесской области появится новый стадион (ФОТО)

20.10.2017

В селе Маяки Беляевского района стремительными темпами идет строительство спортивного стадиона.

Уже завершаются работы по обустройству футбольного поля: постелен искусственный газон, установлены ворота. Продолжается строительство трибуны для зрителей и строительные работы по созданию баскетбольной площадки и теннисного корта.

Вместе с тем продолжается строительство административных зданий, проводятся фасадные и кровельные работы. Обустраивается автомобильная стоянка и ремонтируется дорожное покрытие подъездной дороги к стадиону.

В связи со строительством стадиона местные жители выражают депутату областного совета, руководителю департамента финансов облгосадминистрации Марине Зинченко.

«Сооружение спортивного стадиона в Маяках ̶ еще один яркий пример того, как стремительно продолжается развитие сел. Хотим продолжить дальнейшее создание условий для полноценной жизни и развития в небольших населенных пунктах », ̶ отметил председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский.

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Suhan

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