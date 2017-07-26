В Одесской области «правду» отстаивали слезоточивым газом и коктейлями Молотова (ВИДЕО)

Сегодня произошел очередной конфликт между активистами возле здания Ширяевского районного суда в Одесской области вокруг «разборок» с судьей , который, по их мнению, выносит незаконные решения.

Одни выступают в поддержку, другие — против него. По словам активистов, судья получил $1 тыс. за вынесение оправдательного приговора жене местного прокурора. Она на автомобиле сбила мужчину, вследствие чего он стал инвалидом.

Сначала словесная перепалка и толкотня, а после — емкость с зажигательной смесью полетела в стену здания суда. Особо «активные» стучали в окна и двери суда, через щели в помещение напустили слезоточивый газ, заблокировали работу судей, включили громкоговоритель и выкрикивали лозунги.

«Дела, назначенные судом, не рассматриваются, для обеспечения безопасности судьи и работников аппарата суда работа Ширяевского районного суда Одесской области прекращается», – сообщили в суде.

На место происшествия поспешили 60 сотрудников полиции, в том числе и бойцы спецподразделения и представители ГСЧС. В итоге правоохранители задержали лидера активистов Виталия Голодока и нескольких его соратников. Их посадили в авто и увезли.

Решается вопрос о квалификации действий граждан и установления личности злоумышленника, который бросил зажигательную смесь.