В Одесской области прикрыли нелегальный автозаправочный газовый комплекс

Сотрудниками фискальной службы в Одесской области, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, выявлено автозаправочный газовый комплекс, который осуществлял незаконную реализацию автомобильного сжиженного газа в Одесской области без соответствующих разрешительных документов.

В ходе проверки с незаконного обращения изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 970 000 грн.

В частности, изъято 2500 литров сжиженного газа на сумму 30 000 грн., автомобиль на сумму 450 000 грн. и автозаправочный модуль и цистерна для хранения сжиженного газа на сумму 490 000 грн.

В отношении гражданина, который осуществлял незаконную реализацию горюче-смазочных материалов, составлен протокол об административном правонарушении за частью 1 статье 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.