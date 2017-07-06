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В Одесской области пылало грузовое судно (ФОТО)

06.07.2017 0 19

В акватории реки Дунай на территории Килийского судостроительно-судоремонтного завода произошел пожар на грузовом корабле, находящемся там в ожидании ремонта.

Горела надстройка на палубе, – сообщает региональное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь охватил 250 кв. метров.

«Спасатели в составе звеньев газодымозащитной службы провели разведку, организовали тушение пламени в очаге пожара, защиту и охлаждение оборудования судна», – рассказали в ведомстве.

Работали 36 человек, использовавших семь единиц пожарной техники.Огонь был ликвидирован через четыре часа после получения сигнала о происшествии. Никто не пострадал.

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Suhan

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