В Одесской области пылало грузовое судно (ФОТО)

В акватории реки Дунай на территории Килийского судостроительно-судоремонтного завода произошел пожар на грузовом корабле, находящемся там в ожидании ремонта.

Горела надстройка на палубе, – сообщает региональное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь охватил 250 кв. метров.

«Спасатели в составе звеньев газодымозащитной службы провели разведку, организовали тушение пламени в очаге пожара, защиту и охлаждение оборудования судна», – рассказали в ведомстве.

Работали 36 человек, использовавших семь единиц пожарной техники.Огонь был ликвидирован через четыре часа после получения сигнала о происшествии. Никто не пострадал.





